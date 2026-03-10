Morra De Sanctis (AV), convegno delle donne nel mondo rurale. Il paese di Francesco De Sanctis.

Si è svolto ieri sera 9 marzo presso lo splendido Castello dei principi Biondi morra, un convegno, sul “ Il Valore della Donna nelle aree rurali “, promosso dalla Coldiretti Avellino, con il Patrocinio del Comune di Morra De Sanctis.

Oltre al numeroso pubblico del mondo agricolo, proveniente da più parti dell’Alta Irpinia, vi hanno preso parte, Donne delle istituzioni, Donne del Volontariato e rappresentanti delle forze armate forze armate. Relatrici dell’evento :

Fiorella Caputo – Sindaco di Morra De Sanctis.

– Sindaco di Morra De Sanctis. Rosanna Riflesso – Prefetto di Avellino.

– Prefetto di Avellino. Maria Carmela Serluca – Assessore Agricoltura Regione Campania.

– Assessore Agricoltura Regione Campania. Rosetta D’Amelio – Presidente Centro Cultura del Mezzogiorno Nicola Vella.

– Presidente Centro Cultura del Mezzogiorno Nicola Vella. Veronica Barbati – Presidente Coldiretti Avellino.

– Presidente Coldiretti Avellino. Ha moderato gli interventi Paola Di Stasio – Giornalista.

I vari interventi, si sono tutti incentrati sui diritti e il valore delle donne in campo rurale, della famiglia e sociale, essendo esse , “ un pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile, l’agricoltura e la coesione sociale “, di cui riportiamo qualche sintesi.

La Sindaca Fiorella Caputo, ha portato i suoi saluti istituzionali alle autorità presenti, e al pubblico in sala. Inoltre ha sottolineato il valore delle donne del mondo rurale, affermando anche la provenienza della sua famiglia da quel mondo.

Il Prefetto Rosanna Riflesso: “ Questo incontro inserisce la questione femminiledelle donne, pienamente all’interno del tessuto sociale e non un problema a se stante. Noi vogliamo che questo avanzare, dei diritti delle donne, sia un avanzare nel progresso della società. Questo vorrei dirlo, anche agli uomini, perché, i diritti riconosciuti alle donne in questi anni , non ci hanno tolto niente a noi. Ci hanno resi più sicuri “.

L’ Assessore Regionale Maria Carmela Serluca: “ Le donne, Coldiretti, non solo qui a Morra, ma rappresentano una presenza fondamentale perché noi facciamo tante cose insieme. Ci rappresentano benissimo. Secondo noi, hanno le loro fatiche, in senso famiglia non solo e del lavoro per questa provincia e non è da poco conto. Io ho deciso, di conoscere le realtà rurali, perché fa parte del mio lavoro. Sono arrivata qui, dopo aver girato più o meno settanta comuni della Campania, e non sono pochi “.

Nelle due Sale adiacenti al tavolo della presidenza, abbiamo notato: Antonietta Raduazzo – Consigliera del CSV Irpinia Sannio ETS ( CESVOLAB), che ha portato i saluti alle autorità da parte del terzo settore. Il Luogotenente C.S. Rudi Chieffo – Comandante Compagnia S. Angelo dei Lombardi e il Luogotenente Caroletti Maurizio – Comandante Stazione C.C. di Morra De Sanctis.

Il convegno è stato interessante, perché l’Alta Irpinia, è soprattutto rurale, dove le donne sono la parte portante della società, sia a sostegno della famiglia, che dal punto di vista lavorativo.

E, l’occasione del convegno ha dato ai partecipanti, per la maggior parte provenienti dai paesi di Ariano- Valle Ufita- Grotta – Mirabella e Vallata, la possibilità di ammirare il restaurato Castello, i saloni e le parti sottostanti, dove è stato offerto un buffet e che una volta era la parte produttiva, cucine e forni ecc. del maniero.

Carmine Martino