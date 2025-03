Destino della Misericordia del Baianese: un impegno tradito da scelte inadeguate

(RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO). Dopo mesi di dedizione e sacrificio, il progetto di soccorso che avevamo costruito con impegno e passione è stato vanificato da scelte gestionali sbagliate e da persone che hanno tradito i valori su cui tutto si fondava. Quello che doveva essere un servizio per la comunità, nato grazie al prezioso contributo del compianto dottor Corvino e alla collaborazione con la Misericordia del Baianese, si è trasformato in una grande delusione.

L’inaugurazione della sede, resa possibile grazie al sostegno dei commercianti locali, era stata un simbolo di unità e speranza. Un progetto ben organizzato, con mezzi, autorizzazioni e una struttura pronta a rispondere alle emergenze. Ma, a causa di scelte inadeguate e della presenza di individui più interessati al profitto che al bene comune, tutto è stato compromesso.

L’aumento ingiustificato delle tariffe e la cattiva gestione della sede hanno minato la fiducia nella Misericordia, portando infine alla sua decisione di abbandonare il progetto. Il trasferimento misterioso dei mezzi e la mancata trasparenza nella gestione economica hanno reso impossibile proseguire con la missione originaria: aiutare chi ne aveva bisogno, senza secondi fini.

Questo triste epilogo ha portato molti di noi, me compreso, a prendere le distanze. È stato doloroso vedere un’iniziativa nata con spirito di solidarietà trasformarsi in qualcos’altro. Penso a chi, come un caro amico che oggi non c’è più, aveva creduto in questo sogno e si sarebbe indignato nel vedere come è stato tradito.

Ora la Misericordia riparte da Avella e spero con tutto il cuore che possa tornare a essere un vero punto di riferimento, guidato da persone che mettano al primo posto l’aiuto ai più deboli, e non il proprio tornaconto personale.

Da questa esperienza impariamo una lezione importante: la misericordia e la solidarietà non devono mai diventare strumenti di guadagno. Aiutare il prossimo deve essere una missione, non un business.

Fulvio Litto