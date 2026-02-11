“Un progetto per la Valle Caudina”: incontro pubblico del Partito Democratico a San Martino V.C.

Un momento di confronto e programmazione per il futuro del territorio. È in programma giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare di Piazza Girolamo Del Balzo a San Martino Valle Caudina, l’incontro dal titolo “Un progetto per la Valle Caudina”, promosso dal Partito Democratico.
L’iniziativa punta a mettere al centro le prospettive di sviluppo dell’area caudina, con un dibattito che coinvolgerà rappresentanti istituzionali e dirigenti politici del territorio.
A intervenire saranno:
Pasquale Pisano, sindaco di San Martino Valle Caudina
Marco Alaia, candidato alla Segreteria Provinciale del PD d’Irpinia
Maurizio Petracca, capogruppo PD in Regione Campania
A moderare il confronto sarà il dottor Francesco Sorrentino.
Al centro sviluppo e visione territoriale
L’appuntamento si inserisce in una fase di riflessione politica e programmatica per il territorio irpino, con l’obiettivo di delineare una visione condivisa per la Valle Caudina: infrastrutture, servizi, opportunità per i giovani, valorizzazione delle risorse locali e rafforzamento del ruolo delle amministrazioni locali.
L’incontro rappresenta anche un’occasione di dialogo con cittadini, amministratori e iscritti, in vista delle prossime sfide politiche e organizzative del partito a livello provinciale.
L’invito è aperto alla partecipazione pubblica, per costruire – come recita il titolo dell’iniziativa – un progetto concreto e condiviso per il futuro della Valle Caudina.