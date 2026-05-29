Da Napoli al Lago Laceno, Letture dal Bosco presenta la nuova edizione dedicata a Basile

La letteratura torna a respirare tra gli alberi, tra le voci dei lettori e dentro una delle esperienze culturali più originali della Campania. Sabato 30 maggio alle ore 11.00, presso Lazzarelle Bistrot nella Galleria Principe di Napoli 25, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di “Letture dal Bosco”, il festival ideato e diretto dallo scrittore Giuseppe Tecce, con la conduzione di Grazia Caruso.

L’incontro presenterà ufficialmente il programma dell’edizione 2026, gli ospiti, i partner culturali, le attività dedicate ai lettori e il tema che accompagnerà il festival durante l’estate al Lago Laceno.

Nato nel 2023 come progetto indipendente, “Letture dal Bosco” ha costruito negli anni una propria identità precisa e riconoscibile, capace di intrecciare lettura ad alta voce, natura, oralità, memoria popolare e partecipazione collettiva. Al centro del festival vive la figura del lettore che attraverso la voce restituisce corpo e respiro alle parole.

L’edizione 2026 sarà dedicata a Giambattista Basile, una scelta profondamente legata all’anima del progetto. Fiabe, boschi, creature misteriose, oralità popolare e immaginario meridionale attraverseranno infatti il racconto culturale del festival, trasformando ancora una volta Piano dei Vaccari del Lago Laceno in uno spazio narrativo immerso nella natura.

Durante la conferenza stampa verranno presentate anche le collaborazioni editoriali con Graus Edizioni, Apeiron Edizioni e Marotta & Cafiero, insieme ai partner territoriali e agli sponsor che accompagneranno il percorso del festival. Previsti inoltre approfondimenti sulle attività dedicate ai bambini, sulle performance di lettura ad alta voce e sui riconoscimenti assegnati ogni anno a personalità e realtà impegnate nella cultura, nell’arte e nella tutela ambientale.

“Letture dal Bosco” continua così il suo percorso culturale tra aree interne e città, costruendo un ponte ideale tra Napoli e il cuore verde dell’Irpinia. Un progetto che mette insieme comunità, editoria, paesaggio e immaginazione, restituendo alla lettura una dimensione pubblica, condivisa e profondamente umana.

La conferenza sarà aperta alla stampa, agli operatori culturali e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino il festival e il programma della nuova edizione.