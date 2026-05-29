MONTEFORTE/BAIANO. Grave incidente sull’a16, coinvolte tre veicoli.

Incidente intorno a mezzogiorno di oggi venerdì 29 maggio 2026, sull’autostrada A16, nel territorio del comune di Monteforte, in direzione Baiano. Tre i veicoli coinvolti nello scontro, uno dei quali si è ribaltato.

Diversi i feriti, soccorsi dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi del caso.

La circolazione risulta rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.