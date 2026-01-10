Crans Montana, consolle spente per 1 minuto all’una di notte nelle discoteche per commemorare le giovanissime vittime. Boom di adesioni all’iniziativa ‘Io mi fermo 1 minuto’

Tantissime adesioni per l’iniziativa ‘Io mi fermo 1 minuto’ promossa da due ex pr napoletani Alessandro e Andrea Cannavale e sostenuta dal SILB-FIPE Campania, presieduta da Alessandro Esposito, che vedrà spegnere le consolle all’una di questa notte per 1 minuto nei locali e nelle discoteche per commemorare le giovanissime vittime della strage di Crans Montana.

“Sono contento per l’enorme adesione che sta riscontrando questa iniziativa. Le vittime di Crans Montana non dovranno essere mai dimenticate e questa iniziativa che promuove la consapevolezza collettiva su quanto accaduto è un primo passo fondamentale per scuotere le coscienze di tutti affinchè tragedie simili non accadano più. Mi auguro sia da sprone a chi opera nel settore per evitare situazioni di pericolo e alle istituzioni per effettuare controlli più cogenti. È possibile conciliare il mondo della notte con il divertimento e la sicurezza, basta volerlo”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha rilanciato l’iniziativa invitando tutti i giovani a partecipare a questo emozionante appuntamento