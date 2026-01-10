GIUGLIANO. Cantiere sulla via Appia, nuovo blitz di Borrelli: “Una delle opere più vergognose degli ultimi anni, la magistratura intervenga con rigore”

Nuovo blitz questa mattina del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, accompagnato da Francesco Mincione responsabile territoriale di Europa Verde e dall’attivista Alessandro Cannavacciuolo, al cantiere del collettore fognario sulla via Appia. Il parlamentare da mesi monitora la condizione di stallo in cui versa l’area cantiere creando gravi disagi agli automobilisti e alle imprese locali. Grazie ai ripetuti interventi del parlamentare si è ottenuta la riapertura della doppia corsia ma, evidentemente, si è ancora lontani dal completamento dei lavori che, secondo la ditta avrebbero dovuto terminare a novembre scorso.

“Ci troviamo davanti a una delle opere più vergognose degli ultimi anni – ha dichiarato il parlamentare – che doveva essere completata anni fa, e invece siamo ancora in condizioni indegne con pesanti disagi per i cittadini e gli imprenditori del posto che scontano l’incapacità e la mancanza di controlli in questo cantiere. Mi auguro che la magistratura intervenga con rigore. Il cantiere è aperto e ancora una volta non c’è nemmeno la cartellonistica, non c’è un responsabile della sicurezzae. Testimoni raccontano che la sera l’area cantiere diventa parcheggio abusivo. Sono evidenti degli errori di progettazione con la presenza di dislivelli pazzeschi in superfice. Con la pioggia questo tratto, una volta aperto, rischia di trasformarsi in una piscina con conseguente inagibilità della strada. E a pagare sono sempre i cittadini assuefatti al disservizio e le attività commerciali che hanno registrato utili al di sotto del 70 %. Questo è l’esempio pessimo di come si opera al Sud, un modello che non adotteremo mai. Chiediamo il rispetto per i cittadini e del territorio”, ha concluso Francesco Emilio Borrelli.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/25666852423003895

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/2077405946404061

(Comunicato stampa)