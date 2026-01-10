PD Avellino, Alaia e Palmieri si contendono la segreteria provinciale. I candidati indiretta su Radio Mia e su Binews

È ufficialmente entrata nel vivo la fase congressuale del Partito Democratico in provincia di Avellino. Marco Santo Alaia e Pellegrino Palmieri sono i due candidati alla carica di segretario provinciale del PD irpino, le cui candidature sono state formalizzate lo scorso 30 dicembre 2025 in vista del congresso che si svolgerà tra il 10 e il 31 gennaio 2026.

I due sfidanti guidano altrettante aree politiche e organizzative, espressione di visioni differenti sul futuro del partito e sul ruolo che il PD dovrà assumere sul territorio provinciale.

Le due liste in campo

A sostenere la candidatura di Marco Santo Alaia è la lista “Tempi Nuovi”, che propone una linea improntata al rinnovamento dell’organizzazione, al rafforzamento del radicamento nei comuni e a una maggiore apertura verso il mondo civico e associativo.

Pellegrino Palmieri, invece, si presenta con il manifesto e la lista “Radici e Futuro”, un progetto politico che punta a coniugare identità, partecipazione e rilancio del partito, mettendo al centro il ruolo delle sezioni, il dialogo con i territori e una nuova stagione di protagonismo del PD irpino.

Domani in diretta su Radio MIA e Binews

I due candidati saranno in diretta domani, domenica, alle ore 10, su Radio MIA e sulla pagina Facebook di Binews, per un confronto aperto sui temi del congresso, sulle rispettive proposte programmatiche e sulla visione del futuro del Partito Democratico in Irpinia.

Il percorso congressuale

L’intero percorso congressuale è coordinato dalla Commissione Provinciale, presieduta da Rosanna Repole, che ha il compito di garantire la regolarità delle procedure, verificare le iscrizioni e la legittimità dei delegati chiamati al voto.

