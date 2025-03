Convegno a Grottaminarda, su Fiorentino Sullo e i 6o anni dell’Autostrada NA – Canosa

Oggi, 21 marzo ’25, si è tenuto a Grottaminarda, un convegno su Fiorentino Sullo organizzato dall’Amministrazione Comunale ufitana, al quale sono intervenuti: il Sindaco di Grottaminarda Spera, il Ministro dell’Interno Piantedosi, l’On. Rotondi, e numerosi Sindaci della Valle Ufita, nonché, autorità politiche e militari. Il convegno, ha preso spunto dai 60 anni compiuti, dalla costruzione del tratto appenninico dell’ Autostrada A16 Napoli – Canosa – ( Bari ). E, numerosi sono stati gli interventi, tutti incentrati sulla figura di Fiorentino Sullo e del suo operato come ministro pro tempore dei lavori pubblici, che decise il tracciato della importante opera viaria, che collegò nei suoi otto anni di costruzione, il mare Tirreno con l’Adriatico.

Inoltre, il prossimo 3 luglio, data della morte di Fiorentino Sullo, per tale evento la fondazione che si richiama al suo nome, onorerà il venticinquesimo anniversario della sua scomparsa, con numerosi eventi ed è stato nominato Presidente del Comitato festeggiamenti, il Ministro Piantedosi, il quale pubblicamente ha accettato, e nel suo intervento a chiusura del convegno ha tra l’altro detto “ il modo di Sullo, di concepire se stesso e il rapporto di se stesso con la funzione pubblica perché si può dire qui, che l’uomo di intelligenza sicuramente straordinaria, come è stato ricordato, intelligente ,che metteva al servizio dei fatti. Si può dire di aver trasformato una intuizione in un progetto, ed un progetto in risultato. Quindi, tracciò questa linea, che era tutt’altro che scontata. E grazie, quindi al cambiamento di prospettiva anche metodologica, che introdotto da Fiorentino Sullo nel corso degli anni, l’economia comunque è cresciuta , è cambiata la natura propria di vivere di questi territori. Io sono molto d’accordo con Gianfranco Rotondi, anche questo insegnamento, che ci da, quelle che sono state le conseguenze dell’opera di Sullo. E quindi, anche il fatto che faceva riferimento l’On. Rotondi , che gli amministratori locali rappresentanti del territorio, devono già pensare quelli che saranno gli assetti futuri. Quindi, proiettarsi per il futuro significa non avvicendarsi solamente, di questo noi siamo tutti compiaciuti di quelle che sono le grandi opere infrastrutturali che ci attendono e sulle quali dobbiamo rimanere ferma tutta la nostra attenzione che si realizzano e abbiano una dovuta attenzione. Ma, anche tutto ciò, che deriverà in termini di trasformazione del territorio. L’Onorevole Rotondi, con grande efficacia ha ricordato che tra qualche anno, in mezz’ ora, da Napoli si arriverà qui. E questo, non sarà privo di conseguenze. Conseguenze, che di per se, saranno anche positive , però bisogna programmarlo per tempo. Bisogna avere la capacità di essere come Sullo, di proiettarsi per il futuro. E quindi, tutto questo riprendendo la capacità di Sullo, di distinguersi per l’innovazione dei processi produttivi, apertura ai mercati, attenzione alla salvaguardia e la valorizzazione del territorio e quindi, attualizzando quella intuizione, che ha indetto Sullo a battersi per l’autostrada. Oggi possiamo considerare appunto decisiva, la realizzazione della stazione ferroviaria dell’ Alta Velocità, è in questo caso si è trattato di una scelta precisa ed un percorso preciso. L’Alta velocità è una risorsa indispensabile, perché, così come gli altri progetti locali può mettere in connessione con il resto del paese e del mondo. Servono come successe all’epoca per stoppare lo spopolamento migratorio delle giovani generazioni. E Sullo, lo fece con l’autostrada per arrestare l’emorragia migratoria dell’epoca”. Una grande opera, quella dell’Autostrada A16, a cui personalmente prendemmo parte alla costruzione.

Carmine Martino