Contrada( Av): Mister Pasqualino Esposito rassegna le dimissioni dalla squadra di calcio ContradaForino

Fulmine a cielo aperto in casa ContradaForino . Mister Pasqualino Esposito ha da poco rassegnato le dimissioni. Ecco il comunicato della società calcistica locale che nella prossima stagione agonistica sarà impegnata nel Campionato di Seconda Categoria Provinciale :

“Il ContradaForino prende atto delle sopraggiunte dimissioni del tecnico Pasquale Esposito ringraziandolo e complimentandosi per l’impegno e l’attaccamento ai nostri colori e per le memorabili vittorie del girone D di Terza Categoria e della Coppa Irpinia Siconolfi delle quali egli è stato uno dei principali artefici. A mister Esposito un abbraccio ed un augurio per le prossime avventure calcistiche.” Da.Bio