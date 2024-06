Incidente a Mugnano del Cardinale: scontro tra auto, un uomo fugge dopo aver minacciato i presenti

Ieri sera, intorno alle 23:30, si è verificato un grave incidente sulla strada principale, via Nazionale, nei pressi dell’Osteria Tempora. Una Lancia Y e una Microcar si sono scontrate violentemente, e quest’ultima è stata scaraventata sul marciapiede, dove erano posizionati i tavolini del locale, affollato di giovanissimi a quell’ora. Per fortuna, nessuno dei presenti è rimasto coinvolto, evitando il peggio per un vero e proprio miracolo.

Dopo l’urto, la situazione è rapidamente degenerata. I presenti hanno immediatamente chiesto l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine, mentre tra i coinvolti è nata una violenta discussione. Secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni e confermato da video girati sul posto, il conducente della Lancia Y, per far valere le sue ragioni, ha estratto un crick e ha minacciato i presenti che lo rimproveravano per la sua condotta di guida pericolosa. Subito dopo, l’uomo è fuggito a piedi, lasciando la scena prima dell’arrivo delle autorità.

La conducente della Microcar è stata soccorsa dal 118. Fortunatamente, non ha riportato lesioni significative, ma è risultata visibilmente scossa e spaventata dall’atteggiamento minaccioso dell’uomo, che era in compagnia di una ragazza al momento dell’incidente.

Dai primi accertamenti, è emerso che la Lancia Y era priva di assicurazione. Le forze dell’ordine si sono immediatamente messe alla ricerca dell’uomo, che nel frattempo è riuscito a far perdere le sue tracce.

L’incidente ha sollevato molte preoccupazioni tra i residenti di Mugnano del Cardinale, specialmente per la sicurezza nelle zone della frequentate dai giovani. Le autorità stanno intensificando le indagini per rintracciare il fuggitivo e garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.