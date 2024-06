Elezioni amministrative a Grottolella: confermato il Sindaco Spiniello, boom di preferenze per il Vice Sindaco Grossi

Grottolella – Si sono concluse con successo le elezioni comunali a Grottolella, che hanno visto la riconferma del Sindaco Antonio Spiniello. Il primo cittadino ha ottenuto un totale di 1077 voti, segno di un forte sostegno da parte della comunità locale.

Un risultato particolarmente rilevante è stato raggiunto dal Vice Sindaco Marco Grossi, che ha registrato un boom di preferenze personali, ottenendo 394 voti. Grossi ha espresso la sua gratitudine con un post sul suo profilo Facebook, dichiarando: “Non so se meritavo tanta vicinanza e sostegno. Il supporto convinto dei grottolellesi sulla mia persona è stato davvero eccezionale e per certi versi inaspettato. Grazie con tutto il mio cuore per la fiducia riposta in me, anzi in NOI. Siamo stati una squadra e siamo felicissimi del risultato finale.”

Nel suo messaggio, Grossi ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, ringraziando le 1077 persone che hanno creduto nel progetto amministrativo e politico del gruppo. Ha poi aggiunto: “Da oggi si lavora tutti insieme, con garbo, rispetto ed umiltà.”

Il clima post-elettorale a Grottolella sembra essere caratterizzato da entusiasmo e determinazione. Con la riconferma di Spiniello e il forte sostegno a Grossi, l’amministrazione comunale si prepara ad affrontare i prossimi anni con un rinnovato impegno verso la comunità.

Questo risultato elettorale evidenzia la fiducia e la stima che i cittadini di Grottolella hanno nei confronti dei loro rappresentanti, ponendo solide basi per il futuro della cittadina.