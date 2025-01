Consegna degli Attestati di Fedeltà ai Soci dell’Associazione Carabinieri di Saviano

Sabato 21 dicembre 2024, presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Saviano, ubicata al Corso Garibaldi n. 14 (Palazzo Allocca), si è svolta la cerimonia di consegna degli Attestati di Fedeltà rilasciati dalla Presidenza di Roma ai soci iscritti da oltre 10 anni.

L’evento è stato organizzato dal Presidente della Sezione, Cav. Giuseppe Federico, con il supporto del Maggiore Vincenzo Perfetto della Sezione di Nola e del Vice Presidente Luogotenente Enrico Giacchino.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui:

Il Sindaco di Saviano , Avv. Vincenzo Simonelli.

, Avv. Vincenzo Simonelli. L’ Avv. Pasquale Di Lauro , Sindaco di Boscoreale, che ha sottolineato il proprio orgoglio nell’appartenenza all’A.N.C.

, Sindaco di Boscoreale, che ha sottolineato il proprio orgoglio nell’appartenenza all’A.N.C. Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Nola , Cap. Edgard Pica.

, Cap. Edgard Pica. Il Comandante della Stazione Carabinieri di Saviano , Mar. Ca. Domenico Belloisi.

, Mar. Ca. Domenico Belloisi. I Consiglieri Regionali, On. Giovanni Mensorio e On. Francesco Iovino .

e . Il Presidente del Consiglio Comunale di Saviano, Prof. Salvatore Falco , e il Consigliere Comunale Michele Arianna .

, e il Consigliere Comunale . I Reverendi Don Andrea Pesapane e Don Giovanni Napolitano .

e . I rappresentanti delle sezioni A.N.C. di Nola, Cimitile e San Gennaro Vesuviano.

Il Presidente della Pro Loco “Città del Carnevale,” Arch. Giuseppe Antino.

I riconoscimenti sono stati conferiti ai seguenti soci:

Allocca Saverio, Abbruzzese Gennaro, Arvonio Nicolangelo, De Lucia Salvatore, Di Lauro Pasquale, Falco Alberto, Federico Angela, Federico Giuseppe, Manes Carlo, Mirabella Salvatore, Napolitano Francesco, Nocerino Andrea, Simonelli Vincenzo, Sommese Giuseppina, Tambaro Pietro, Terracciano Giacomo, Tufano Salvador, Vecchione Domenico.

Durante la cerimonia, il Cap. Edgard Pica ha ricordato il compianto Brig. Ca. Carmine Notaro, scomparso prematuramente pochi giorni prima, e ha ribadito il legame inscindibile tra l’Arma in servizio e quella in congedo. Il Sindaco di Saviano ha ringraziato l’A.N.C. per il prezioso contributo alla comunità locale, seguito dagli elogi dell’On. Giovanni Mensorio per l’importante ruolo dell’associazione.

La giornata si è conclusa con il tradizionale taglio dei panettoni e un brindisi augurale, celebrando lo spirito natalizio e augurando un felice anno nuovo.

(Pasquale Iannucci)