Confesercenti, Marinelli: distretti commercio fondamentali per rilancio terziario e sviluppo Irpinia

“I distretti del commercio possono svolgere un ruolo fondamentale per il rilancio delle attività del terziario e per lo sviluppo dei territori irpini”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti Avellino.

“Come associazione di categoria – ha proseguito – siamo stati tra i promotori di cinque distretti nella nostra provincia (Avellino, Mercogliano, Monteforte, Lioni e Calitri) e per tre di questi ci occupiamo del coordinamento. Il via libera ai finanziamenti della Regione consente ora di entrare nel vivo della programmazione istituzionale nei rispettivi comprensori. Un’azione che avrà ricadute dirette sulle imprese e sulla comunità locale. Soltanto attraverso una strategia di intervento specifica, che agisca sulla valorizzazione delle risorse e delle energie del territorio, all’interno di una più ampia programmazione unitaria, sarà possibile ottenere risultati concreti. E’ su questa direttrice, dunque, che riteniamo si debba operare.

I Distretti del Commercio rappresentano una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace fattore di aggregazione, in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali.

Un partenariato pubblico-privato composto dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni di categoria più rappresentative, che coinvolga pienamente le imprese e altri soggetti, è la chiave di volta per preservare il commercio di prossimità e salvaguardare la vita stessa dei centri urbani di piccola e media dimensione”.

“In Irpinia – conclude Marinelli – e nelle aree interne in generale, soprattutto del Mezzogiorno, è tempo di costruire politiche del territorio e iniziative per l’ammodernamento del sistema produttivo, per la salvaguardia della rete delle piccole e medie imprese e per la crescita complessiva dei territori, investendo su servizi e qualità della vita”.