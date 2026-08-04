Baiano in festa: la magia di un’improvvisazione, Carlo Acierno sul podio della storica Banda di Ailano conquista la piazza

BAIANO – Una serata da ricordare quella vissuta ieri sera in Piazza Francesco Napolitano a Baiano, dove la musica della grande tradizione bandistica si è fusa con il cuore e l’identità della comunità locale. Protagonista di un momento tanto inatteso quanto emozionante è stato il giovane e talentuoso Carlo Acierno, che per una sera si è cimentato in una splendida e applauditissima improvvisazione sul podio della prestigiosa Gran Concerto Bandistico “Città di Ailano”, considerata una delle migliori orchestre di fiati del Sud Italia.

​Pur non essendo un direttore d’orchestra di professione, Acierno ha guidato con piglio sicuro e grande trasporto i musicisti nell’esecuzione di due canti popolari tradizionali, profondamente radicati nella devozione e nella memoria del popolo baianese e dedicati al Patrono della festa. Note che hanno saputo riaccendere l’orgoglio e la partecipazione di una piazza gremita, suggellando l’esecuzione del classico Stefani.

​Dietro la spontaneità di questo gesto c’è un percorso di studi e una passione viscerale per l’arte e la cultura in tutte le sue forme. Una formazione solida – passata per il Liceo Classico “Carducci”, il Teatro Greco e tre anni all’Accademia d’Arte Cinematografica e Teatrale, coronata a breve dalla laurea in Scienze dello Spettacolo – a cui si affianca una vivace e instancabile attività sul territorio. Dalla partecipazione a diversi cori alla recitazione in svariate compagnie teatrali, senza dimenticare l’impegno civico e sociale nell’ANPI, nella Pro Loco regionale, nelle associazioni socio-culturali locali e nella Caritas diocesana. Un curriculum umano e artistico che racconta un legame autentico e profondo con la propria terra e che ieri sera ha regalato a Baiano un ricordo indimenticabile.

​[A corredo dell’articolo vengono pubblicati i due video esclusivi della serata, che documentano l’intensa e improvvisata direzione di Carlo Acierno e l’entusiasmo della piazza]