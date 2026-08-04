Striano, tenta di lasciare il B&B senza pagare: minaccia il titolare simulando una pistola con la mano, denunciato 28enne

STRIANO (NA) – Ha cercato di lasciare un bed & breakfast senza pagare il conto e, per convincere il titolare a lasciarlo andare, ha simulato di essere armato nascondendo una mano sotto la maglietta. Protagonista della vicenda un 28enne di San Gennaro Vesuviano, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Striano per violenza privata aggravata.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri all’interno di una struttura ricettiva del comune vesuviano. Il giovane si era presentato alla reception con l’intenzione di lasciare il B&B senza saldare il soggiorno. Di fronte alla richiesta del pagamento da parte del gestore, ha infilato una mano sotto la t-shirt, simulando l’impugnatura di una pistola nel tentativo di intimidirlo.

Il titolare, pur intuendo che si trattasse soltanto di una minaccia fittizia – una sorta di “finger gun” realizzata con le dita della mano – ha preferito non reagire per evitare possibili conseguenze e ha consentito al cliente di allontanarsi.

Poco dopo ha però allertato i Carabinieri della Stazione di Striano, fornendo una descrizione dettagliata dell’uomo. I militari sono riusciti a identificarlo in breve tempo e, al termine degli accertamenti, hanno proceduto alla denuncia del 28enne all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di violenza privata aggravata.

L’episodio si è concluso senza feriti, ma conferma come anche una minaccia simulata possa comportare gravi conseguenze sul piano penale.