Nola, ritorna la Stazione dei Carabinieri , il sindaco Ruggiero: «Un altro passo concreto per ripristinare la sicurezza della nostra città»

La firma del contratto di locazione per i locali del primo piano dell’immobile di Poste Italiane in piazza Sant’Antonio Abate è una nuova tappa e al tempo stesso un importante passo verso il ritorno della Stazione dei Carabinieri a Nola.

L’accordo sottoscritto tra la Prefettura, guidata da Michele di Bari e il Comando Provinciale dei Carabinieri, d’intesa con l’Agenzia del Demanio e Poste Italiane Spa, consentirà l’apertura del presidio dell’Arma nei locali soprastanti l’ufficio postale, con gli interventi di adeguamento necessari in via di definizione. Per chiarezza, l’ufficio postale continuerà a svolgere regolarmente la propria attività nei locali del piano terra, senza alcuna modifica ai servizi offerti ai cittadini.

«Il ritorno della stazione dei Carabinieri è stato uno dei primi obiettivi che abbiamo posto all’attenzione delle istituzioni e del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica già nelle settimane immediatamente successive al nostro insediamento», ricorda il sindaco Andrea Ruggiero.

«Nel primo confronto con il prefetto di Napoli, Michele di Bari, abbiamo rappresentato con forza questa esigenza, consapevoli di quanto fosse importante restituire alla città un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio.», prosegue il primo cittadino.

«Si tratta – evidenzia poi Andrea Ruggiero – di una tappa significativa, ma non del traguardo. La firma del contratto di locazione rappresenta il presupposto necessario affinché possano essere realizzati gli interventi di adeguamento dei locali. L’obiettivo è arrivare nel più breve tempo possibile all’effettiva riapertura della stazione dei Carabinieri.»

Parallelamente prosegue anche il percorso che porterà anche al ritorno a Nola della Compagnia dei Carabinieri. Sono, infatti, in corso gli interventi di riqualificazione dell’ex sede INAIL di via Amerigo Vespucci.

«Anche su questo fronte l’amministrazione comunale ha lavorato per rimuovere ogni ostacolo e consentire il regolare avanzamento delle procedure e dei lavori», sottolinea il sindaco di Nola.

«Stiamo seguendo con attenzione entrambi gli interventi perché riteniamo strategico ricostruire, passo dopo passo, un sistema di presìdi della legalità all’altezza del ruolo che Nola riveste sul territorio. Desidero esprimere la mia gratitudine al prefetto di Napoli, Michele di Bari, al comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, generale Biagio Storniolo e a Poste Italiane per la sensibilità dimostrata. Il lavoro condiviso sta producendo risultati concreti e restituisce fiducia alla nostra comunità. Tutti i tasselli stanno tornando al loro posto.», conclude Andrea Ruggiero.