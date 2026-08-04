Avellino, conto alla rovescia: una settimana per arrivare al calcio che conta

di Francesco Piccolo

Archiviato il test contro la Lazio, per l’Avellino è già tempo di guardare avanti. La squadra di Alessandro Nesta ha salutato il ritiro e da oggi riprenderà gli allenamenti al Partenio-Lombardi, dove inizierà l’ultima fase della preparazione in vista dell’esordio ufficiale della stagione.

Le amichevoli hanno lasciato indicazioni importanti, ma adesso il tempo degli esperimenti si avvia alla conclusione. Tra poco più di una settimana arriveranno le gare che contano davvero e ogni seduta servirà ad affinare meccanismi, condizione atletica e intesa di gruppo.

La settimana dei biancoverdi sarà particolarmente intensa. Si comincia oggi con l’allenamento pomeridiano delle 17.30, aperto ai tifosi con ingresso dalla Tribuna Montevergine. Domani il programma prevede una doppia seduta, alle 10 e alle 17.30, entrambe a porte aperte. Giovedì spazio a un’unica sessione pomeridiana, mentre venerdì la squadra tornerà in campo sia al mattino che nel pomeriggio.

Ma non sarà soltanto una settimana di lavoro. L’Avellino continuerà anche il suo percorso di avvicinamento ai tifosi. Domani sera, alle 19.30, una delegazione composta da calciatori e dirigenti prenderà parte all’inaugurazione del Club 83015 Biancoverde di Pietrastornina, confermando il forte legame che da sempre unisce la società al territorio.

L’appuntamento più atteso, però, è fissato per venerdì 7 agosto. A partire dalle ore 20, Piazza Libertà ospiterà “Aggregazione”, l’evento organizzato dall’associazione “…per la Storia…”, durante il quale saranno presentati ufficialmente la squadra e le nuove maglie della stagione 2026/2027. Sarà il primo vero bagno di folla nel cuore della città, un momento di festa pensato per rafforzare il legame tra squadra e popolo biancoverde a pochi giorni dall’inizio della stagione.

Poi sarà di nuovo il campo a prendersi la scena. Sabato 8 agosto il Partenio-Lombardi ospiterà l’amichevole di prestigio contro il Torino, valida per il IV Memorial Sandro Criscitiello, ultimo banco di prova prima dell’esordio in Coppa Italia Frecciarossa contro il Monza.

Intanto, però, la prevendita per la sfida contro i granata procede a rilento. Al momento sono stati staccati circa mille biglietti, un dato inferiore alle aspettative considerando il prestigio dell’avversario. A incidere potrebbero essere il periodo estivo, con molti tifosi ancora in vacanza, e le alte temperature di questi giorni. C’è ancora tempo, però, per riempire gli spalti e regalare ai biancoverdi una cornice di pubblico degna dell’ultimo appuntamento casalingo prima dell’inizio delle gare ufficiali.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Il ritiro è alle spalle, il lavoro entra nella sua fase conclusiva e l’Avellino è chiamato a trasformare quanto costruito nelle ultime settimane in certezze. Perché adesso il tempo delle prove sta per lasciare spazio al calcio che conta.