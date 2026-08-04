Mugnano del Cardinale, oggi la Messa di Settimo in suffragio di Angela Napolitano

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – La comunità di Mugnano del Cardinale si raccoglie oggi, martedì 4 agosto, nel ricordo di Angela Napolitano, vedova Antonio Masucci, in occasione della Messa Solenne di Settimo celebrata in suffragio della sua anima.

La funzione religiosa si terrà alle ore 18:30 presso il Santuario di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale, rappresentando un momento di preghiera e di raccoglimento per familiari, amici e quanti hanno conosciuto e stimato Angela.

Attraverso la celebrazione eucaristica, i presenti affideranno la sua anima alla misericordia del Signore, condividendo il ricordo di una persona che ha lasciato un segno nella propria famiglia e nella comunità.

Le famiglie Napolitano e Masucci, nel ringraziare quanti parteciperanno alla funzione o si uniranno spiritualmente nel ricordo, rinnovano il loro sentimento di gratitudine per la vicinanza e l’affetto ricevuti in questo momento di dolore.