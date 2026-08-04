U.S. Avellino. Programmi allenamenti ed extra campo dal 4 al 7 Agosto

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana.

La squadra si allenerà nei seguenti orari:

Martedì 4 agosto – allenamento pomeridiano alle ore 17:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

Mercoledì 5 agosto – doppia seduta:

mattina ore 10:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

pomeriggio ore 17:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

Giovedì 6 agosto: allenamento pomeridiano alle ore 17:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

Venerdì 7 agosto – doppia seduta:

mattina ore 10:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

pomeriggio ore 17:30 (porte aperte – Tribuna Montevergine).

Programma Extra Campo

Mercoledì 5 Agosto, alle ore 19:30, una delegazione composta da calciatori e dirigenti presenzierà all’inaugurazione del club 83015 Biancoverde di Pietrastornina (AV);

Venerdì 7 Agosto, a partire dalle ore 20:00, il club sarà presente all’evento “Aggregazione” organizzato dall’associazione “…per la Storia…” in cui verrà presentata la squadrà e sarà svelato il kit gara che i biancoverdi indosseranno durante la stagione 2026/2027.