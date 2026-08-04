Scout dispersi tra Laceno e Nusco, salvati dopo ore di apprensione: decisivo l’incontro con alcuni ciclisti

Dalle ore 22:30 circa di ieri, lunedì 3 agosto, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono stati impegnati in un’operazione di ricerca di due ragazzi appartenenti a un gruppo scout proveniente da Roma, dispersi in località Contrada Fondigliano, nel comune di Nusco.

L’allarme è stato lanciato dal Soccorso Alpino dopo che i due giovani, partiti nella mattinata di ieri intorno alle ore 09:00 dall’Altopiano del Laceno per un’escursione, non avevano fatto rientro prima del sopraggiungere del buio.

Nel corso della notte è stato impiegato anche un elicottero dell’Aeronautica Militare per le attività di ricerca, che tuttavia non hanno consentito di individuare i dispersi.

Alle ore 05:00 circa sono entrati in azione due operatori del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno, che hanno effettuato numerosi sorvoli con i droni, concentrando le ricerche nell’area dell’ultimo avvistamento dei due ragazzi, segnalato da alcuni pastori intorno alle ore 19:00 del giorno precedente. Anche questa fase delle operazioni ha dato esito negativo.

Successivamente è stato attivato l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Pontecagnano. Nel frattempo, però, i due ragazzi hanno incontrato alcuni ciclisti ai quali hanno chiesto di contattare il proprio capo scout. Grazie alla posizione GPS inviata dai cellulari dei ciclisti, le squadre di soccorso hanno potuto raggiungerli, concludendo positivamente l’intervento.

Alle operazioni hanno preso parte i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Montella, supportati dal personale della Sede Centrale del Comando di Avellino con l’Unità di Comando Locale (UCL), dal nucleo SAPR del Comando di Salerno, dal Soccorso Alpino, dalla Protezione Civile e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.