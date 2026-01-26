Comunali a Quindici, l’ex sindaco Eduardo Rubnaccio annuncia la disponibilità alla ricandidatura

QUINDICI – In vista delle prossime elezioni comunali che saranno indette per il Quindici, attualmente commissariato, l’ex sindaco ha annunciato la propria disponibilità a ricandidarsi alla guida dell’amministrazione comunale.

In una nota pervenuta alle redazioni delle emittenti locali, l’ex primo cittadino ripercorre gli anni del proprio mandato, sottolineando come, nel corso dell’attività amministrativa, siano state realizzate e progettate opere di rilevante impatto sociale, frutto di un lavoro intenso e strutturato.

Nella comunicazione viene inoltre richiamato l’impegno degli uffici tecnico, amministrativo e finanziario del Comune, impegnati sia nel recupero del patrimonio edilizio esistente sia nelle attività legate alla sanatoria del debito pubblico comunale. Tutti gli atti – viene evidenziato – risultano deliberati e consultabili sul sito istituzionale dell’ente.

«Alla luce del lavoro svolto e della fiducia che mi è stata accordata dalla comunità, anche grazie al contributo dei consiglieri comunali, ritengo che la mia disponibilità possa essere utile a completare il percorso amministrativo avviato nel 2015», si legge nella nota.

Un annuncio che segna di fatto l’avvio del dibattito politico in vista del ritorno alle urne, dopo la fase commissariale che ha interessato il Comune.