Carnevale Garganese 2026: colori, musica e spettacolo a Roccarainola

ROCCARAINOLA – Sarà una giornata all’insegna dell’allegria, della musica e della tradizione quella di domenica 15 febbraio 2026, quando a Gargani, frazione di Roccarainola, andrà in scena il Carnevale Garganese 2026, organizzato dall’Associazione Sant’Agnello Abate con il patrocinio del Comune.

La manifestazione prenderà il via alle ore 10.00 da Piazza Sant’Agnello, dando ufficialmente il via alla sfilata che attraverserà le strade del paese tra maschere, coriandoli e un carro allegorico pronto a stupire grandi e piccoli. La prima sosta è prevista presso la palestra comunale dalle 11.00 alle 12.00, prima di riprendere il percorso nel pomeriggio.

Alle ore 14.30 la sfilata ripartirà da Piazza San Giovanni, con ulteriori tappe in Piazza Giovanni Miele (Bar Cocorito) e nel Rione Fellino, nei pressi della chiesetta della Madonna del Carmelo, per poi fare ritorno nella centrale Piazza Sant’Agnello.

Ad accompagnare l’intera mattinata sarà la musica del DJ set di Leo De Risi, mentre nel pomeriggio spazio al grande spettacolo con il Ciro Scafuro Show, che si esibirà insieme alla sua band, promettendo coinvolgimento, energia e tanto divertimento. Il supporto tecnico sarà curato da Giuseppe Vecchione Service, a garanzia di qualità audio e organizzativa.

Non mancheranno le aree street food, per rendere la giornata ancora più conviviale, e i momenti dedicati ai più piccoli. Durante la sfilata sarà infatti premiata la maschera più bella, mentre a conclusione dell’evento è prevista l’estrazione dei premi, per chiudere il Carnevale Garganese in un clima di festa condivisa.

Un appuntamento atteso e sentito dalla comunità locale, che anche quest’anno si prepara a vivere una giornata di spensieratezza, tradizione e partecipazione, confermando il Carnevale Garganese come uno degli eventi più coinvolgenti del territorio.