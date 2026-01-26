Caregiver familiari di tutta Italia in piazza a Roma: mobilitazione il 27 gennaio per una legge nazionale

ROMA – Martedì 27 gennaio 2026 i caregiver familiari di tutta Italia scendono in piazza per chiedere il riconoscimento dei propri diritti e l’approvazione di una legge nazionale a tutela dei caregiver, sotto lo slogan #BuonaXTutti.

L’iniziativa, promossa da Caregiver Familiari Uniti (CFU), prevede a partire dalle ore 10.00 un presidio in Piazza dei Santi Apostoli, luogo simbolo delle mobilitazioni civili nella Capitale. Un momento di partecipazione e testimonianza per dare voce a migliaia di persone che ogni giorno si prendono cura, spesso in solitudine e senza tutele adeguate, di familiari non autosufficienti.

Alla manifestazione prenderà parte anche l’associazione campana Autismo in Movimento, da tempo impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie, a conferma di una mobilitazione che unisce realtà e territori diversi sotto un’unica istanza di giustizia sociale.

Alle ore 11.30 è in programma una conferenza stampa presso Palazzo Montecitorio, che sarà trasmessa anche in diretta online, durante la quale verranno ribadite le richieste al Governo e al Parlamento: riconoscimento giuridico del caregiver familiare, misure di sostegno economico, previdenziale e sociale, e una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale.

La mobilitazione del 27 gennaio rappresenta un passaggio cruciale di un percorso portato avanti da anni dalle associazioni dei caregiver, che chiedono di colmare un vuoto legislativo ormai non più rinviabile. Un appello chiaro alle istituzioni affinché il lavoro di cura, fondamentale per il welfare del Paese, venga finalmente riconosciuto, valorizzato e sostenuto.

L’invito è aperto a cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali: perché la tutela dei caregiver familiari non è una battaglia di pochi, ma una responsabilità che riguarda l’intera comunità.