Coldiretti Campania a Bruxelles: “Basta bugie sul Green Deal, serve trasparenza”

Coldiretti Campania interviene duramente contro il Green Deal europeo, accusando il vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, di conflitti di interesse legati alla sua politica ambientale. In una nota ufficiale, l’organizzazione denuncia le pratiche ingannevoli che, secondo loro, hanno danneggiato gli agricoltori, in particolare quelli italiani e campani, sotto la bandiera della sostenibilità.

“Basta imbrogli ai danni degli agricoltori”, afferma con fermezza il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, criticando l’approccio del Green Deal che ha puntato il dito contro le pratiche agricole tradizionali senza considerare adeguatamente gli interessi reali degli agricoltori. Secondo Coldiretti, queste politiche sarebbero state sfruttate per difendere interessi economici di altre industrie, come quelle delle multinazionali coinvolte nella produzione di cibi fatti in laboratorio, una tematica sollevata anche da recenti inchieste, tra cui una del quotidiano olandese Telegraaf, che ha rivelato possibili conflitti di interesse legati a Timmermans.

“La nostra battaglia è per la trasparenza”, insiste Loffreda, che sottolinea come, meno di un anno fa, gli agricoltori della Campania siano stati tra i protagonisti di una mobilitazione a Bruxelles, organizzata proprio da Coldiretti, per difendere il vero significato di sostenibilità, che per l’organizzazione deve essere incentrato sulla difesa dell’ambiente, ma anche sul sostegno al lavoro agricolo e alle piccole imprese agricole europee.

Coldiretti ha sempre rivendicato il ruolo degli agricoltori come veri “custodi del territorio”, un ruolo che, secondo l’organizzazione, è stato spesso messo in discussione da politiche che criminalizzano l’agricoltura e la sua attività fondamentale di preservazione del paesaggio e della biodiversità. In questo contesto, Coldiretti non solo chiede trasparenza, ma esorta la Commissione Europea a fare chiarezza sui legami e sulle politiche che hanno portato alla creazione del Green Deal, accusato di essere strumentalizzato da forti lobby economiche.

Nel comunicato congiunto, Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti, e Ettore Prandini, presidente nazionale, ribadiscono il loro scetticismo rispetto al cosiddetto “falso ambientalismo” che, secondo loro, maschera interessi economici poco chiari. A tali accuse, si aggiunge l’allarme per il crescente potere delle multinazionali che investono in alimenti sintetici, una minaccia diretta alle tradizioni agricole e alimentari europee.

Dal punto di vista economico, però, Coldiretti Campania si dice ottimista riguardo alle prospettive future del settore. Secondo i dati Istat, infatti, il Sud Italia, e in particolare la Campania, si conferma come una delle regioni protagoniste dell’agricoltura in Europa, con un valore aggiunto che nel 2024 raggiungerà oltre 42 miliardi di euro. L’export agricolo nel Meridione ha registrato un incremento del 9,1% nell’ultimo trimestre del 2024, grazie anche al successo delle eccellenze agroalimentari campane, tra cui il rinomato alimentare napoletano.

Nel 2023, l’analisi del Centro Studi Divulga aveva già confermato un incremento dell’8,2% nel valore aggiunto agricolo nelle regioni meridionali, con la Campania in prima fila per l’export, che ha visto crescere le sue vendite all’estero del +8,5%. Questi dati, sottolinea Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania, sono la dimostrazione concreta che il settore agricolo della regione è in salute e che la strada da percorrere è quella della valorizzazione delle produzioni locali, non delle politiche che penalizzano l’agricoltura tradizionale.

A portare ulteriori segnali positivi arriva anche il commento del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, che ha evidenziato come il sostegno alle imprese agricole abbia portato a un aumento della produzione e a una crescita del reddito medio degli agricoltori del 12,5%. Questo dato, conclude la nota, conferma l’importanza dell’agricoltura come settore fondamentale per l’economia italiana, e in particolare per quella campana, per la quale Coldiretti promette di continuare a lottare con determinazione.