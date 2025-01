Sagre e Feste in Campania dal 23 al 26 gennaio 2025

In Campania, il fine settimana dal 23 al 26 gennaio 2025 offre numerose occasioni per immergersi nelle tradizioni culinarie e culturali della regione, con sagre, feste, mercatini e mostre da non perdere. Ecco gli eventi principali:

1. Sagra del Soffritto e delle Salsicce e Friarielli a San Sebastiano al Vesuvio

Data: Sabato 25 gennaio 2025, dalle ore 19:00

Luogo: Piazza Belvedere, San Sebastiano al Vesuvio (NA)

La tradizionale sagra, che celebra il patrono San Sebastiano, offre piatti tipici come il soffritto, le salsicce e i friarielli, accompagnati da musica e allegria. Un evento imperdibile per chi ama i sapori autentici della cucina vesuviana.

2. Sagra del Maiale, Cecatielli e Fagioli ad Aiello del Sabato

Date: Fino al 26 gennaio 2025

Luogo: Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta, Aiello del Sabato (AV)

Questa sagra, che fa parte dei festeggiamenti per i santi patroni, propone piatti tradizionali a base di maiale, cecatielli e fagioli, accompagnati da musica dal vivo e balli. Un’occasione per gustare piatti della tradizione irpina in un’atmosfera festosa.

3. Mostra Mercato dell’Antiquariato all’Ippodromo di Agnano

Data: Domenica 25 gennaio 2025, dalle ore 07:00 alle 14:00

Luogo: Ippodromo di Agnano, Napoli

Ogni domenica mattina, l’Ippodromo di Agnano ospita una mostra mercato di antiquariato. Un’occasione per gli amanti del vintage e dell’antiquariato di scoprire oggetti unici, dal fascino retrò, e per fare un tuffo nel passato tra le bancarelle di espositori provenienti da tutta Italia.

4. Le Notti Azzurre a Cetara (Costiera Amalfitana)

Date: Dal 31 ottobre 2024 al 14 febbraio 2025

Luogo: Cetara (SA)

Cetara, sulla Costiera Amalfitana, ospita le “Notti Azzurre” con eventi culturali, spettacoli, laboratori e attività per tutta la famiglia. Questo fine settimana si potranno vivere eventi invernali che trasformano il paese in un luogo magico, perfetto per chi cerca un’atmosfera unica e suggestiva.

5. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

Date: Tutto gennaio 2025 (domenica 25 gennaio 2025)

Luogo: Piazze principali delle città campane

I mercatini Campagna Amica offrono un’opportunità per acquistare prodotti locali e genuini provenienti dall’agricoltura campana. Ogni settimana, in diverse piazze della regione, si svolgeranno mercati con prodotti agroalimentari di alta qualità, come formaggi, salumi, miele e tanto altro.

6. MercAntico a San Lorenzello

Data: Domenica 25 gennaio 2025

Luogo: Centro Storico di San Lorenzello (BN)

La tradizionale fiera dell’antiquariato di San Lorenzello è un appuntamento fisso per gli amanti dei vecchi cimeli, ma anche per chi cerca prodotti tipici locali e artigianato. Con circa 50 espositori, l’evento è una vera e propria passeggiata nel passato tra oggetti di valore e antichi mestieri.

7. Ponte Tibetano di Laviano

Data: Tutto il weekend

Luogo: Laviano (SA), Alta Valle del Sele

Per chi cerca un’escursione fuori dal comune, il ponte tibetano di Laviano è una meta affascinante. A soli 1h40 da Napoli, il ponte offre una vista mozzafiato sulla valle e può essere visitato a soli 3 euro. È l’occasione perfetta per combinare natura, avventura e tradizione, con l’opportunità di scoprire anche il castello e i sentieri circostanti.

8. Mostra dei Migliori Locali della Campania secondo 50 Top Pizza

Data: Tutto il weekend (Orari variabili)

Luogo: Diverse pizzerie in Campania

La guida 50 Top Pizza ha stilato la lista delle migliori pizzerie italiane e molte di esse si trovano in Campania. Un’occasione per scoprire i locali che stanno rivoluzionando la scena della pizza in Italia e gustare una delle eccellenze culinarie della regione.

Nota Importante: Prima di partecipare agli eventi, si consiglia di verificare eventuali cambiamenti o aggiornamenti sugli orari e sulle modalità di svolgimento. Buon divertimento e buona scoperta della Campania!