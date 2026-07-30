La pace comincia da un amico

di Francesco Piccolo

In occasione della Giornata internazionale dell’Amicizia, istituita dalle Nazioni Unite il 30 luglio, una riflessione sul valore dei legami umani, del dialogo e del coraggio di esserci in un tempo segnato da guerre, divisioni e solitudini.

«Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po’.»

Oggi nessuno scrive quasi più lettere. Sono state sostituite da messaggi, chat, vocali e notifiche che arrivano in continuazione. Eppure c’è una domanda che continua a meritare una risposta.

Abbiamo ancora qualcuno al quale sentiremmo il bisogno di scrivere: «Caro amico, ti scrivo»?

Lucio Dalla scrisse quelle parole nel 1978, in uno dei periodi più difficili della storia del nostro Paese. L’Italia viveva gli anni del terrorismo, della paura e dell’incertezza. Eppure, invece di affidare la speranza a un discorso o a un comizio, scelse una forma molto più semplice: una lettera indirizzata a un amico.

È una scelta che continua a far riflettere.

Perché quando la vita si complica, la prima persona alla quale sentiamo il bisogno di raccontarci non è uno sconosciuto. È qualcuno di cui ci fidiamo.

Oggi, 30 luglio, il mondo celebra la Giornata internazionale dell’Amicizia, istituita dalle Nazioni Unite nel 2011. In un’epoca segnata da guerre, tensioni e divisioni, l’ONU ha voluto ricordare una verità tanto semplice quanto profonda: la pace non si costruisce soltanto tra gli Stati.

Comincia tra le persone.

Perché ogni guerra nasce quando il dialogo si interrompe.

Ogni amicizia nasce quando qualcuno decide di ascoltare.

Da oltre duemila anni filosofi e pensatori cercano di spiegare questo legame. Cicerone osservava che le gioie diventano più grandi e i dolori più leggeri quando vengono condivisi. Molti secoli dopo, Abraham Maslow avrebbe inserito il bisogno di appartenenza tra i bisogni fondamentali dell’essere umano. Sentirsi accolti, ascoltati e riconosciuti non è un lusso.

È una necessità.

Eppure l’amicizia continua a sfuggire a qualsiasi definizione.

Non nasce da un legame di sangue.

Non dipende da un dovere.

Non si compra.

Non si eredita.

Si sceglie.

Ed è forse proprio questa la sua forza.

Ogni giorno due persone decidono, liberamente, di continuare a camminare insieme.

Naturalmente non esiste un’amicizia perfetta. Ci si allontana, ci si ferisce, a volte ci si perde. Ma gli amici veri non sono quelli che non sbagliano mai.

Sono quelli che trovano il coraggio di attraversare anche le incomprensioni senza cancellare ciò che li unisce.

Da sempre ci si chiede se possa esistere una vera amicizia tra un uomo e una donna.

Forse la domanda è sbagliata.

La vera domanda è un’altra.

Siamo ancora capaci di costruire rapporti fondati sul rispetto, senza il bisogno di possedere l’altro?

Perché è il rispetto, prima ancora dell’affetto, a dare valore a un’amicizia.

Ma un vero amico non è quello che ci dà sempre ragione.

È quello che trova il coraggio di dirci la verità, anche quando sa che potrebbe farci soffrire.

Perché la sincerità non è il contrario dell’affetto.

È una delle sue forme più autentiche.

Forse, però, la domanda più importante non è quante persone possiamo chiamare “amici”.

È un’altra.

Per qualcuno, noi siamo davvero un amico?

Forse è proprio qui che l’amicizia smette di essere soltanto un sentimento e diventa una scelta.

Perché voler bene è importante.

Ma esserci, quando sarebbe più facile voltarsi dall’altra parte, lo è ancora di più.

Viviamo in un tempo in cui è facile collezionare contatti, follower e conversazioni veloci. Molto più difficile è costruire rapporti capaci di resistere al tempo, alle delusioni e ai silenzi.

Forse tutti abbiamo un amico a cui pensiamo meno di quanto dovremmo.

Uno di quelli che siamo convinti ci sarà sempre.

Ed è proprio per questo che, a volte, dimentichiamo di scrivergli, di chiamarlo o semplicemente di dirgli grazie.

L’amicizia non si misura dal numero di persone che abbiamo accanto.

Si misura da quelle che scelgono di restare quando la vita cambia improvvisamente direzione.

Ed è forse questo il significato più autentico della Giornata internazionale dell’Amicizia.

Ricordarci che la pace non è soltanto l’assenza della guerra.

È la presenza del dialogo.

È la fiducia.

È il rispetto.

Forse Lucio Dalla, tanti anni fa, aveva già racchiuso tutto questo in quattro semplici parole.

«Caro amico, ti scrivo…»

Perché finché ci sarà qualcuno al quale sentire il bisogno di scrivere «Caro amico, ti scrivo…», ci sarà ancora una speranza capace di unire le persone.

Forse il mondo non ha bisogno di più persone che chiedano amicizia.

Ha bisogno di più persone che abbiano il coraggio di offrirla.

Perché l’amicizia non è un favore che riceviamo.

È una responsabilità che scegliamo, ogni giorno.