Cimitero di Nola sommerso dall’acqua dopo le piogge

Mattinata difficile al Cimitero di Nola, dove le intense precipitazioni delle ultime ore hanno provocato diffusi allagamenti all’interno dell’area cimiteriale. Viali trasformati in vere e proprie pozze d’acqua, passaggi resi impraticabili e disagi evidenti per i cittadini che si erano recati a far visita ai propri cari.

L’acqua ha invaso diversi settori del camposanto, arrivando a lambire loculi e tombe, creando una situazione di forte disagio e comprensibile amarezza. Le immagini testimoniano una condizione che si ripresenta puntualmente in occasione di piogge abbondanti, alimentando le preoccupazioni sulla tenuta del sistema di drenaggio e sulla manutenzione complessiva della struttura.

Nonostante non si registrino danni strutturali immediati, resta il problema dell’accessibilità e del decoro di un luogo che dovrebbe garantire rispetto, silenzio e sicurezza. Per molti visitatori, muoversi tra i viali è stato complicato, se non impossibile, con il rischio di scivolate e ulteriori disagi.

L’episodio riaccende il dibattito sulla necessità di interventi risolutivi, capaci di prevenire il ripetersi di situazioni simili. Il maltempo, ancora una volta, mette in evidenza fragilità note e mai del tutto affrontate, lasciando aperta una domanda che torna ciclicamente: quanto è preparata la città a reggere eventi atmosferici sempre più intensi?

Nel frattempo, l’auspicio dei cittadini è che si proceda rapidamente con verifiche e lavori mirati, affinché il Cimitero di Nola possa tornare pienamente fruibile e all’altezza della sua funzione, soprattutto nei momenti in cui il raccoglimento non dovrebbe essere disturbato da emergenze evitabili.