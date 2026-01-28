Palma Campania, torna il Ratto del Gagliardetto!

Palma Campania si prepara a vivere uno dei momenti più simbolici e identitari del suo Carnevale storico: domenica 1 febbraio, a partire dalle ore 10.00, Piazza De Martino sarà il teatro del tradizionale Ratto del Gagliardetto, rito che segna ufficialmente l’inizio delle celebrazioni carnevalesche dopo la canzone d’occasione che ha avuto luogo pochi giorni fa

L’evento, promosso dall’Associazione Carnevale di Palma Campania con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Napoli non è una semplice sfilata, ma un vero e proprio rito collettivo.

Un passaggio di testimone che, come suggerisce il tema di quest’anno, segna il “Cambio di Bacchetta”, metafora della continuità della tradizione.

L’appuntamento rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio: durante la mattinata sono previste esibizioni musicali itineranti e momenti di coinvolgimento del pubblico, mentre le attività del centro cittadino resteranno aperte per accogliere i visitatori. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Domenica mattina non sarà solo uno spettacolo da guardare, ma un’esperienza da vivere al ritmo del Carnevale.