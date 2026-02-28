CHI VINCERÀ SANREMO? IL PRONOSTICO SISAL PREMIA SAL DA VINCI

Il palco dell’Ariston si prepara alla finale. In attesa di scoprire il vincitore gli esperti Sisal pronosticano chi si aggiudicherà i premi più ambiti.

Ermal Meta potrebbe fare doppietta con il Premio “Sergio Bardotti” – dove a quota 1,50sembrerebbe non avere rivali – e il Premio “Mia Martini” che lo vede favorito a 2,00. A privarlo di questo secondo riconoscimento però c’è Nayt che lo insegue a 5,00.

Più combattuta la vittoria del Premio “Lucio Dalla”: qui potrebbero giocarsela, al momento a parimerito su Sisal.it Ditonellapiaga e Serena Brancale che sono appaiate in quota 3,00. Ma attenzione a Sal Da Vinci (5,00) che potrebbe a sorpresa conquistare la Sala Stampa e anche la vittoria finale.

La possibilità di veder trionfare il cantante partenopeo è data a 3,00 a pari quota con Fedez-Masini, ma Serena Brancale (4,50) le tenterà tutte per afferrare il “Leoncino”.

Ma al Festival di Sanremo è risaputo che anche gli ultimi possano fare storia: a chi toccherà quest’anno ricoprire questo ruolo? Molto probabilmente a Elettra Lamborghini (2,25): la colpa sarà tutta dei “festini bilaterali” che hanno influito sulla qualità del suo riposo e delle interpretazioni?

Non ci resta che aspettare stasera…

Di seguito un aggiornamento sulle quote vincente finale:

SAL DA VINCI, FEDEZ E MASINI – 3,00

SERENA BRANCALE – 4,50

ARISA – 9,00

SAYF – 12,00

TOMMASO PARADISO, DITONELLAPIAGA – 20,00

FULMINACCI – 50,00

LDA E AKA 7EVEN – 66,00

ERMAL META, NAYT – 100,00

TREDICI PIETRO, BAMBOLE DI PEZZA, EDDIE BROCK, ENRICO NIGIOTTI, LEVANTE, LUCHE’, MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE, MICHELE BRAVI – 200,00

RAF, SAMURAI JAY, CHIELLO, DARGEN D’AMICO, FRANCESCO RENGA, J-AX, LEO GASSMANN, MALIKA AYANE, MARA SATTEI – 300,00

PATTY PRAVO, ELETTRA LAMBORGHINI – 500,00