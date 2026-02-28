Scossa di terremoto scuote Napoli e provincia alle 11:19

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente questa mattina, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 11:19 in Napoli e in molte zone della provincia.

Secondo le prime segnalazioni, la scossa è stata percepita in numerosi quartieri e comuni dell’area metropolitana, con tante testimonianze da Giugliano, Marano, Mugnano e altri comuni dell’area Nord, fino a quartieri occidentali e zone costiere come Bagnoli, Fuorigrotta, Pozzuoli e Bacoli.

Al momento non è stata ancora resa nota ufficialmente la magnitudo dell’evento dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Anche per questo motivo i dati sull’epicentro e la profondità non sono ancora disponibili.

Le segnalazioni raccolte online e sui social descrivono una percezione chiara della scossa, con molti cittadini che hanno raccontato di averla sentita dentro le abitazioni e nei luoghi pubblici. Per ora non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o edifici.

La zona di Napoli e dei Campi Flegrei è costantemente monitorata dai sismologi, anche per l’attività vulcanica dell’area e la presenza di faglie sismiche legate alla struttura geologica del Golfo di Napoli.

Le autorità locali e i tecnici dell’INGV aggiornano i dati in tempo reale e lo invitano chiunque abbia avvertito la scossa a segnalarlo tramite i canali ufficiali di monitoraggio sismico.