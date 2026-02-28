FOREVER YOUNG – Aurora Ensemble a Summonte, 1 marzo 2026

Un’esilarante performance in musica e parole per rivivere i mitici anni ’60 e ’70: è questo il cuore di Forever Young, lo spettacolo in programma domenica 1° marzo 2026 alle ore 19:00 presso il Centro Congressi Don A. De Simone di Summonte (AV), con ingresso libero.

L’iniziativa — curata dall’Aurora Ensemble — si propone di trasmettere alle nuove generazioni messaggi e valori universali di pace, amore e libertà, suscitando emozione, ottimismo ed energia vitale. Un’occasione imperdibile per celebrare un’epoca ricca di suggestioni artistiche e musicali, nonché di grandi mutamenti socio-politici, economici e culturali che hanno influenzato e profondamente modificato valori, aspirazioni e stili di vita delle generazioni di ieri e di oggi.

I temi dello spettacolo

Sono gli anni dei grandi fermenti sociali e dei movimenti studenteschi, che offrono ai giovani d’oggi diversi spunti — sia in termini di diritti civili che di approccio alla vita. Lo spettacolo esplora:

• Affermazione di una cultura pacifista contro ogni tipo di violenza e conflitti bellici.

• Promozione di una visione alternativa della società per la conquista dei diritti civili di uguaglianza, emancipazione e libertà.

• Potere della partecipazione collettiva organizzata, del pensiero critico e della creatività.

• Riscoperta del valore della socializzazione reale, della vita comunitaria, delle interazioni e relazioni umane dirette.

• Coscienza ecologica, armonia con la natura e protezione dell’ambiente naturale, in anticipo sulle tematiche ecologiste attuali.

• Stile di vita fondato su sani principi salutisti, di responsabilità e disciplina.

• Musica, moda e arte come espressione di nuove identità e ideologie.

Gli artisti

L’Aurora Ensemble è composto da quattro straordinarie interpreti:

Voci e chitarre: Patrizia Girardi e Ersilia Caso

Attrici e interpreti: Anna Savelli e Angela Martino

La rassegna

Lo spettacolo rientra nella rassegna Summonte, il Palcoscenico del Partenio, organizzata dal Comune di Summonte in collaborazione con la Pro Loco Submontis. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.