CESINALI. Sala consiliare aperta alla cittadinanza per contrastare la crisi energetica

Nella serata di ieri abbiamo inviato all’ufficio protocollo del comune di Cesinali, dopo ben 3 mesi di silenzio da parte della maggioranza, un ordine del giorno con la richiesta di tornare al dibattito consiliare dopo l’ultimo consiglio comunale del 30 luglio.

Tra le interrogazioni e le mozioni che abbiamo presentato, crediamo ce ne sia una di estrema urgenza.

Sappiamo tutti come l’attuale crisi energetica, dovuta alle speculazioni finanziarie e al conflitto in Ucraina, abbia comportato un rilevante aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, ponendo cittadini e cittadine a dover far fronte a esorbitanti aumenti delle bollette e mettendo in difficoltà molti nuclei familiari – in particolare quelli più deboli – e attività commerciali.

Per questo motivo, vista la presenza di un impianto fotovoltaico che garantisce all’edificio comunale un fabbisogno energetico utile ad autoalimentare le utenze elettriche e il riscaldamento delle sale comuni, abbiamo chiesto al sindaco di mettere a disposizione la sala consiliare, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16, a tutti coloro che sono impegnati in attività di smart working, studio e didattica a distanza. Un aiuto concreto per permettere alla cittadinanza di risparmiare importanti risorse per le utenze domestiche, ma anche un’idea per ottimizzare le risorse energetiche disponibili ed evitare gli sprechi.

Siamo ben consapevoli che l’uso del fotovoltaico è strettamente collegato alle condizioni climatiche, ma crediamo sia un primo passo doveroso da parte dell’amministrazione per dimostrare vicinanza alla popolazione in difficoltà.

De Girolamo Vittorio

Galluccio Carmen

Petrozzelli Claudio

Gruppo Consiliare Giovani per la Valle del Sabato