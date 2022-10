L’Agenzia delle Entrate della Campania in campo per il Mese dell’educazione finanziaria

La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania partecipa alla quinta edizione del “Mese dell’educazione finanziaria” con un seminario rivolto agli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “F. S. Nitti” di Napoli.

L’incontro, dal titolo “Social media e attività d’impresa: profili fiscali delle nuove professioni digitali”, mira ad illustrare ai giovani studenti le nuove professioni nell’ambito dell’imprenditoria digitale (blogger, youtuber, influencer, ecc.)) e i connessi adempimenti di natura fiscale, in linea con il tema dell’edizione 2022 ‘Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro’.

L’iniziativa ha inoltre l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al corretto approccio agli obblighi fiscali, per istaurare, fin da subito, un rapporto positivo con il Fisco, in continuità con l’impegno istituzionale dell’Agenzia in materia di diffusione della cultura della legalità fiscale.

Il seminario si terrà a Napoli sabato 22 ottobre alle10 presso l’Istituto Francesco Saverio Nitti e vedrà la partecipazione di Michele Garrubba, Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, Annunziata Campolattano, Dirigente scolastico dell’Istituto Nitti, Quirino Picone, docente di Internet e New Media dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, e Fernando Marotta, Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Benevento.