Cervinara, Filuccio Tangredi eletto sindaco

È Filuccio Tangredi il nuovo sindaco di Cervinara. Il candidato della lista “Cervinara Rinasce” ha conquistato la vittoria ottenendo 1.927 voti, pari al 30,91% delle preferenze, in una competizione elettorale molto combattuta e caratterizzata da quattro candidati in corsa.

Con il successo elettorale, la coalizione guidata da Tangredi conquista 8 seggi in consiglio comunale, assicurandosi una solida maggioranza amministrativa.

Alle sue spalle si è classificato Giuseppe Ragucci della lista “Progetto Cervinara Insieme”, che ha raccolto 1.766 voti pari al 28,33%, ottenendo un seggio di opposizione.

Terzo posto per Anna Marro della lista “Free Cervinara”, che ha ottenuto 1.418 preferenze, corrispondenti al 22,75% dei voti. Anche per lei un seggio tra i banchi della minoranza.

Quarta posizione infine per Caterina Lengua, candidata della lista “Cervinara Prima di Tutto”, fermatasi a 1.123 voti pari al 18,01%, conquistando anch’essa un seggio di opposizione.

Complessivamente sono stati 6.327 i cittadini che si sono recati alle urne su 9.456 aventi diritto, con un’affluenza finale del 66,91%, dato che conferma la forte partecipazione della comunità cervinarese a questa tornata amministrativa.

Per quanto riguarda i dati elettorali, sono state registrate 76 schede nulle e 17 schede bianche, mentre non risultano schede contestate.

Con la vittoria di Filuccio Tangredi si apre ora una nuova fase amministrativa per Cervinara, dopo una campagna elettorale intensa e particolarmente seguita dalla cittadinanza.