Quindici, ecco gli eletti in Consiglio comunale: Palmese recordman di preferenze

Si definisce il nuovo Consiglio comunale di Quindici dopo la netta vittoria elettorale del sindaco Alessandro Siniscalchi e della lista “Rinascimento Quindicese”.

Tra i candidati della maggioranza il più votato in assoluto è stato Giammichele Palmese, detto “Lele”, che ha raccolto ben 391 preferenze, risultando il recordman della tornata elettorale. Alle sue spalle Michele Santaniello detto “Mike” con 165 voti e Antonio Vivenzio detto “Donio” con 162 preferenze.

Entrano in consiglio comunale per la maggioranza anche Esterina Ferrentino detta “Ester” con 81 voti, Angelo Giovanni Mazzocca con 75, Giuseppe Santaniello detto “Peppe” con 72 e Massimo Grasso detto “Calere” con 45 preferenze.

Per la minoranza siederanno invece Francesco Santaniello, candidato più votato della lista “Avanti Tutta – Cambiare si può” con 74 preferenze, e Renato Scibelli con 41 voti. In consiglio entrerà inoltre il candidato sindaco sconfitto Carmine Scibelli.

Ecco dunque la composizione del nuovo Consiglio comunale di Quindici.

Maggioranza – “Rinascimento Quindicese”

Alessandro Siniscalchi (Sindaco)

Giammichele Palmese detto “Lele” – 391 voti

Michele Santaniello detto “Mike” – 165 voti

Antonio Vivenzio detto “Donio” – 162 voti

Esterina Ferrentino detta “Ester” – 81 voti

Angelo Giovanni Mazzocca – 75 voti

Giuseppe Santaniello detto “Peppe” – 72 voti

Massimo Grasso detto “Calere” – 45 voti

Opposizione – “Avanti Tutta – Cambiare si può”

Carmine Scibelli (candidato sindaco)

Francesco Santaniello – 74 voti

Renato Scibelli – 41 voti

Con il nuovo assetto consiliare prende ufficialmente il via il mandato amministrativo guidato dal sindaco Alessandro Siniscalchi.