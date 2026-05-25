San Paolo Bel Sito, Raffaele Riccio eletto sindaco: vittoria sul filo di lana

Il candidato della lista “San Paolo Riparte” ha conquistato la vittoria con un margine molto ristretto sugli avversari, assicurandosi anche 8 seggi in consiglio comunale.

Alle sue spalle si è classificato Manolo Cafarelli della lista “Fare il Bel Sito”, che ha ottenuto 832 voti, pari al 35,69%, mancando l’elezione per appena 11 preferenze. Alla sua lista sono andati 1 seggio di opposizione e quello spettante al candidato sindaco sconfitto.

Terzo posto per Raffaele Barone della lista “Impegno Comune per San Paolo Bel Sito”, che ha raccolto 656 voti, corrispondenti al 28,14% delle preferenze, conquistando anch’egli un seggio in consiglio comunale.

A San Paolo Bel Sito si è registrata una partecipazione molto alta: alle urne si sono recati 2.380 cittadini su 3.029 aventi diritto, con un’affluenza finale del 78,57%.

Per quanto riguarda i dati elettorali, sono state registrate 39 schede nulle e 10 schede bianche, mentre non risultano schede contestate.

Con questa vittoria Raffaele Riccio guiderà il Comune di San Paolo Bel Sito per il prossimo mandato amministrativo, al termine di una delle competizioni più equilibrate e combattute dell’intera tornata elettorale.