Centro Commerciale Campania, arriva il Ravensburger Disney Party: una giornata di gioco e magia per tutta la famiglia

La piazza del Centro Commerciale Campania si prepara a trasformarsi in uno spazio immersivo e colorato dedicato al mondo Disney. Sabato 21 febbraio, dalle 11 alle 18, Piazza Campania ospiterà il Ravensburger Disney Party, evento gratuito pensato per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati di tutte le età.

Per un’intera giornata, grandi e piccoli potranno vivere un’esperienza all’insegna della creatività, dell’intrattenimento e della partecipazione attiva. Protagonisti saranno i tavoli demo dei giochi Ravensburger a tema Disney, dove i visitatori potranno provare alcuni dei titoli più amati ispirati ai grandi classici e ai personaggi iconici della casa di produzione americana.

Accanto alle aree di gioco, spazio ad attività ludiche e creative dedicate ai più piccoli, pensate per stimolare fantasia, manualità e collaborazione. Tra i momenti più attesi, il format “Sbusta e Canta” animerà il pubblico con musica, sorprese e interazioni dal vivo, mentre la presenza di cosplayer Disney contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, offrendo occasioni per foto e incontri speciali.

L’iniziativa, sviluppata da Ravensburger, è concepita come un’esperienza libera e continua, senza orari fissi di spettacolo, consentendo ai visitatori di partecipare alle diverse attività in qualsiasi momento della giornata. Un appuntamento pensato per unire divertimento e scoperta in un contesto accessibile e inclusivo.