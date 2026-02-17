Avella, Tiziano Biancardi festeggia la laurea in Giurisprudenza alla Federico II

Congratulazioni al dott. Tiziano Biancardi, che ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo “L’incompatibilità del giudice per gli atti compiuti nel medesimo procedimento”.
Un risultato importante, frutto di impegno, dedizione e passione per lo studio, che rappresenta motivo di orgoglio per la famiglia, gli amici e l’intera comunità di Avella.
A Tiziano i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali, con l’auspicio che questo traguardo sia solo il primo passo verso una brillante carriera.