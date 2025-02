Casamarciano: ponte solidale con il Benin. Donati computer ai bambini africani . Il sindaco Clemente Primiano: “La solidarietà non ha confini geografici”

Computer in dono ai bambini del Benin: il Comune di Casamarciano ha partecipato alla iniziativa di solidarietà promossa dal consolato del Paese africano. Questa mattina è, infatti, partito dal porto di Salerno un container con attrezzature ospedaliere, pc, strumenti musicali, mobili, materiale scolastico ed altri beni di prima necessità per sopperire ai disagi avvertiti dalla popolazione. L’operazione benefica è stata rivolta in particolar modo ai bambini ed agli alunni ai quali in questo modo è stata garantita la possibilità di proseguire l’attività scolastica.

Con il Comune di Casamarciano a rispondere all’appello del console Giuseppe Gambardella sono stati, tra gli altri, anche la compagnia di navigazione Grimaldi che ha provveduto al trasporto, la Croce Rossa di Napoli e la VI Municipalità di Napoli con l’assessore Mariarca Viscovo.

“Doveroso da parte nostra – afferma il sindaco Clemente Primiano – dare una mano a chi ha più bisogno. Il nostro è stato un piccolo gesto possibile grazie anche alla collaborazione dei dipendenti comunali e della protezione civile. Nelle prossime settimane ospiteremo a Casamarciano il console del Benin per programmare altre iniziative tese a costruire un ponte tra le nostre comunità. L’amministrazione comunale resta convinta dell’importanza del valore dell’esempio per favorire l’inclusione e l’aiuto agli altri che non conosce limiti geografici. Spesso basta davvero poco per riempire di gioia il cuore di un bambino e per contribuire ad assicurare migliori opportunità di vita, di formazione e di crescita”.