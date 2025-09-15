Carbonara di Nola in festa per i Santi Medici Cosma e Damiano: un settembre di fede e tradizione

CARBONARA DI NOLA (NA) – La comunità di Carbonara di Nola si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano. Dal 17 al 26 settembre 2025, un intenso programma religioso scandirà le giornate del paese, culminando nella grande solennità del 26 settembre.

I festeggiamenti avranno inizio con la tradizionale novena di preparazione, che da mercoledì 17 a giovedì 25 settembre prevede ogni giorno il Santo Rosario alle ore 18:30, seguito dalla Santa Messa celebrata alle 19:00. Un momento di preghiera collettiva e raccoglimento che ogni sera vedrà alternarsi diversi celebranti, tra cui don Vito Cucca, don Cosimo Esposito, don Domenico Cirillo e padre Anil Jose Albin, a simboleggiare l’unità della Chiesa locale.

Il culmine dei festeggiamenti è fissato per venerdì 26 settembre, giorno della Solennità dei Santi Patroni. La giornata inizierà all’insegna della preghiera con una serie di Sante Messe dalle prime luci dell’alba: alle 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:30 e alle 12:00.

Un momento di altissimo rilievo spirituale sarà la Solenne Eucarestia delle 10:30, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe. La presenza del Porporato conferisce all’evento un’importanza particolare, sottolineando il profondo legame tra la devozione popolare e la Chiesa universale.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, prenderà vita l’attesissima Solenne Processione, che percorrerà le vie del paese accompagnando le sacre statue dei Santi Medici. Al rientro, i fedeli si raduneranno in Piazza del Santuario per la celebrazione dell’Eucarestia, officiata da Monsignor Pasquale Capasso, Vicario Generale della Diocesi di Nola.

Quella dei Santi Cosma e Damiano è una festa che travalica il semplice momento religioso per diventare un potente collante sociale e un’occasione di identità comunitaria. È un appuntamento che ogni anno richiama non solo gli abitanti di Carbonara di Nola, ma anche numerosi devoti dai paesi limitrofi e da tutta la regione, uniti dalla fede in due Santi venerati come taumaturghi e simboli di carità.

Tutti i fedeli sono invitati a partecipare per vivere insieme un percorso di fede, speranza e devozione in onore dei due fratelli martiri, patroni dei medici, dei chirurghi e dei farmacisti, la cui intercessione è invocata da secoli per la guarigione delle infermità.