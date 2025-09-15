Avella sotto choc per la scomparsa improvvisa della giovane maestra Lina Montanile

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Avella, lasciando tutti nello sgomento. È venuta a mancare prematuramente la maestra Lina Montanile, insegnante del plesso dell’Infanzia dell’Istituto Monsignor Pasquale Guerriero, stroncata da un infarto fulminante poche ore dopo il rientro a casa.

Stamattina aveva regolarmente svolto il suo servizio tra i banchi di scuola, salutando colleghi e alunni al termine della giornata con la promessa di rivedersi “domani”. Un domani che purtroppo non ci sarà più.

Nonostante l’immediato intervento del 118, per la giovane docente non c’è stato nulla da fare. La notizia si è diffusa nel primo pomeriggio, gettando nel dolore colleghi, studenti, genitori e l’intera comunità avellana.

Lina Montanile, sposata, era conosciuta e stimata non solo come insegnante, ma anche per il suo impegno nella vita parrocchiale: faceva parte infatti del gruppo di preghiera presso la chiesa di San Giovanni. Una donna solare, generosa e profondamente legata al suo lavoro e ai suoi ragazzi.

I colleghi, sconfortati, ricordano con commozione le ultime ore trascorse insieme a scuola: «Ci siamo salutati con la consueta leggerezza della fine delle lezioni, dandoci appuntamento al giorno dopo. Nessuno poteva immaginare che fosse l’ultima volta».

Un dolore che lascia un vuoto incolmabile non solo nella comunità scolastica, ma in tutto il paese, che si stringe con affetto e cordoglio attorno alla famiglia Montanile.