Altavilla Irpina si prepara all’evento di venerdì 19 settembre

AD Altavilla Irpina, venerdì 19 settembre alle ore 21 la piazza antistante alla Chiesa Madre si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove la solidarietà sarà protagonista. La comunità si ritroverà per un grande evento pubblico di beneficenza denominato Artisti di Strada per BABBAALRUM destinato a sostenere una famiglia del territorio che sta attraversando un periodo di grave difficoltà economica.

Ad animare la giornata saranno artisti di strada quali Giulia Trampoliera, Fabiola Trampoliera, Baracca dei Buffoni, Domenico Morks, Lino’s Street Circus, Michele Roscica uomo orchestr,provenienti da diverse realtà: giocolieri, musicisti, attori, ballerini, pronti a regalare sorrisi e momenti di stupore a grandi e piccoli. Tra giochi di fuoco, note improvvisate ed esibizioni varie dal vivo, il pubblico potrà immergersi in un’atmosfera di festa, partecipando allo stesso tempo a una causa importante.

Ma l’obiettivo non è solo raccogliere fondi: l’iniziativa vuole essere anche un’occasione per sensibilizzare i cittadini sul ruolo fondamentale del terzo settore, quel mondo fatto di volontari, associazioni e progetti che ogni giorno si impegnano a non lasciare indietro nessuno.

“Quando una famiglia è in difficoltà, non possiamo voltare lo sguardo altrove. La solidarietà è il collante della nostra comunità”, raccontano gli organizzatori, sottolineando come eventi di questo tipo rappresentino un momento di unione e di speranza.

Durante la giornata saranno presenti anche stand informativi e punti di raccolta fondi, oltre a spazi dedicati all’acquisto di prodotti solidali. L’invito è semplice: partecipare, condividere, contribuire.

L’iniziativa dimostra che, quando arte e impegno sociale si incontrano, la città intera può diventare un grande abbraccio collettivo capace di fare la differenza. Si ringraziano: gli artisti di strada, il comune di Altavilla, i vigili urbani, le forze dell’ordine, il Gabbiano odv, Pio Severino, Antonia Di Nardo Domenico Blasi, Pasqualino Villani e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.