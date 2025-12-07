Avellino-Venezia, i convocati di Biancolino

Il tecnico ritrova uomini chiave ma deve fare i conti con un’infermeria ancora piena. Lupi attesi da una sfida ad alta intensità.

L’Avellino prepara la sfida contro il Venezia, valida per la quindicesima giornata di Serie BKT, con una lista di convocati che conferma scelte tecniche, recuperi parziali e diverse assenze pesanti. Raffaele Biancolino chiama ventiquattro calciatori, mantenendo la linea della continuità dopo il successo di Bolzano e affidandosi alla compattezza del gruppo in un momento cruciale della stagione.

Tra i pali ci sono Iannarilli e Daffara. In difesa rientrano Simic, Enrici, Fontanarosa, Cagnano, Missori, Cancellotti, Marchisano e Manzi. A centrocampo conferme per Palmiero, Palumbo, Sounas, Gyabuaa, Kumi e Besaggio. In attacco ampia scelta: Tutino, Patierno, Russo, Biasci, Crespi, Lescano e Panico saranno le soluzioni a disposizione del tecnico biancoverde.

La nota dolente arriva dall’infermeria, ancora affollata e con diverse situazioni da monitorare. Armellino prosegue il recupero dalla lesione al soleo sinistro. D’Andrea continua il programma post operatorio dopo l’intervento al menisco esterno. Favilli prosegue il percorso dopo la resezione ossea. Insigne resta ai box per una lesione al soleo destro. Milani è fermo per una lesione distrattiva al flessore. Pane, invece, ha iniziato le terapie a causa di una lesione dell’ileo-psoas sinistro.

Il Venezia arriva al Partenio con ambizioni importanti e una classifica che parla chiaro. L’Avellino, dopo aver ritrovato entusiasmo e solidità, è chiamato a dare continuità e a misurare il proprio livello contro una delle squadre più complete del campionato. Biancolino lo sa e lo chiede apertamente: ritmo, coraggio e personalità.

La sfida racconta un altro passaggio della crescita biancoverde. L’obiettivo è rimanere dentro il campionato con mentalità, senza perdere ciò che è stato ritrovato nelle ultime uscite: compattezza, spirito e fame.