CAMPOSANO. Incidente sulla strada provinciale, coinvolto il primo cittadino Barbato

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo la via Provinciale del Comune di Camposano. Nello scontro frontale tra due autovetture è rimasto coinvolto il sindaco Francesco Barbato.

Secondo quanti affermato da primo cittadino in un post suo social, intorno alle 17.30 una Fiat Panda, proveniente dalla direzione opposta, avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia percorsa dal primo cittadino, che viaggiava a bordo di un’auto nuova consegnata solo la scorsa settimana. L’impatto è stato violento e inevitabile.

A seguito dello scontro, il sindaco Barbato ha battuto la testa contro il piantone dello sterzo, riportando un trauma alla fronte sul lato sinistro e accusando forti capogiri. Nonostante le condizioni fisiche, è riuscito a scendere dal veicolo per prestare immediata assistenza alla conducente dell’altra auto, rimasta ferita e bloccata all’interno dell’abitacolo.

Dalle 17.31 sono partite numerose chiamate al numero di emergenza 118, effettuate sia dal sindaco sia da altri presenti sul posto. Tuttavia, secondo quanto riferito, per diversi minuti non sarebbe giunta alcuna risposta. L’ambulanza è arrivata solo dopo circa mezz’ora, a seguito dell’intervento dei Carabinieri.

Nel frattempo, per garantire la sicurezza della circolazione su una strada completamente bloccata dai veicoli incidentati, è intervenuta la Polizia Locale di Camposano. I rilievi di rito non sono stati eseguiti dagli agenti del comando locale poiché il sindaco, direttamente coinvolto nell’incidente, è anche autorità di riferimento del corpo; per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’Arma dei Carabinieri.

All’arrivo dei sanitari, la priorità è stata data alla donna ferita, immediatamente assistita e trasportata in ambulanza. Il sindaco Barbato ha ricevuto le prime cure sul posto, rifiutando inizialmente il trasporto ospedaliero, per poi raggiungere autonomamente il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Nola, dove è stato sottoposto a controlli clinici e a una TAC.