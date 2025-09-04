Taurasi – “Settembre al Borgo – Da Porta a Porta”: il vino e le tradizioni tornano protagonisti

Taurasi e il suo celebre vino tornano al centro delle iniziative culturali ed enogastronomiche dell’Irpinia. Il 6 e 7 settembre 2025 il borgo della media valle del Calore ospiterà una nuova edizione di “Settembre al Borgo – Da Porta a Porta”, la storica manifestazione nata nel 1983 e organizzata dal Comitato Pro Centro Storico in collaborazione con il Comune.

Lo slogan di quest’anno è “Nel segno del Vino tra le porte di Taurasi”, a sottolineare ancora una volta il legame profondo tra il territorio e uno dei rossi più prestigiosi e apprezzati al mondo: il Taurasi DOCG.

Per due giorni, tra Porta Maggiore e Porta Sant’Angelo, i vicoli del centro storico si trasformeranno in un percorso fatto di incontri culturali, spettacoli di artisti di strada e gruppi folkloristici, oltre agli attesissimi stand gastronomici attivi da mezzogiorno fino a tarda sera.

Non mancheranno i tradizionali “Giochi al Borgo”, dedicati ai più piccoli, mentre per gli adulti sono previsti percorsi sensoriali e visite guidate al suggestivo castello marchionale.

La manifestazione, ormai appuntamento fisso nel calendario irpino, si conferma un’occasione unica per vivere il borgo, riscoprire la sua storia e degustare i sapori autentici della tradizione.

Info e prenotazioni: 333 9431379 – 339 6952284