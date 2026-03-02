Camposano in Azione: “Un paese fermo, maggioranza senza visione. È tempo di voltare pagina”

Nell’ultima seduta di Consiglio comunale è stato stabilito che Camposano resterà anche per quest’anno un paese immobile.

Abbiamo assistito, infatti, all’ennesimo teatro dell’assurdo di una maggioranza allo sbando, senza una visione, senza una programmazione. Una maggioranza sull’orlo di una crisi di nervi, che da tempo tira a campare per arrivare alle elezioni dell’anno prossimo.

Nel solito e noioso “comizio” del sindaco, abbiamo ascoltato le solite fantasie che da 10 anni ci racconta:

– che il bilancio è florido e pieno di soldi ma non dice che c’è un deficit di 190.000 euro;

– che il Comune di Camposano è autonomo finanziariamente ma poi si contraddice quando ammette che le sole 3 opere che sogna di realizzare, sono finanziate da Regione e Pnrr, e non dal suo bilancio irregolare e inadeguato;

– che lui pensa al bene e allo sviluppo del paese ma poi annuncia che può spendere anche 200.000 euro per le prossime luminarie, ed intanto quelle passate sono rimaste fino a marzo a consumare energia e soldi;

– che ha previsto 100.000 euro per lo sgombero dell’incrocio chiuso ma non dà tempi certi, omettendo che il paese è bloccato da 6 mesi;

– che sta assumendo decine di dipendenti comunali ma non ci spiega perché il 70% dei neoassunti è andato via da questo Comune;

– che siamo un paese sicuro ma non ammette che la videosorveglianza è un fallimento e la Zona Rossa è il solito slogan per i social;

– che da quando c’è lui la scuola è finalmente curata ma non dice che ormai la Virgilio è una succursale di Cicciano, con una sola sezione perché nessuno iscrive più i figli qui;

– elogia la compattezza della sua maggioranza ma poi tutti hanno visto le sue espressioni facciali quando la presidente del Consiglio comunale ha mostrato i suoi malumori pubblicamente.

Però poi non ci ha parlato del Campo sportivo, della strada di collegamento tra viale Siciliano e via Provinciale e di tanti altre questioni in sospeso.

Siamo convinti che sia arrivato il tempo di chiudere questo triste capitolo della storia amministrativa di Camposano, voltare pagina e scegliere un’Amministrazione che sia davvero innovativa, competente e che dimostri amore per la nostra comunità.

Camposano in Azione sta lavorando per questo da 4 anni, e continueremo a farlo con determinazione e passione per la nostra terra, unitamente a Noi Moderati ed a tutti coloro che condividerannole nostre idee, i nostri valori ed il nostro programma politico.

Comunicato stampa