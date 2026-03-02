Afragola: sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne afragolese, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Francesco Mario Pagano ad Afragola, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga; tuttavia, è stato prontamente bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 3 involucri di crack; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Inoltre, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’indagato dove hanno rivenuto, ben occultati, 4 involucri della stessa sostanza.

Per tal motivo, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.