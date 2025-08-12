Taurano – Musica e comicità per chiudere i festeggiamenti di Maria SS. Assunta

TAURANO – Domenica 17 agosto 2025, a conclusione dei festeggiamenti in onore della Santa patrona Maria SS. Assunta in Cielo, l’Amministrazione comunale e il Comitato Festa 2024/2025 invitano cittadini e visitatori a una serata di spettacolo e divertimento.

L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 in via Lucio Cluenzio, nei pressi della villa comunale, dove salirà sul palco la band Soleluna con un concerto capace di coinvolgere tutte le generazioni.

A seguire, il gran finale sarà affidato all’irresistibile comicità di Peppe Iodice, per un mix di risate e leggerezza che accompagnerà la chiusura delle celebrazioni.

L’evento rappresenta l’ultimo atto di un programma ricco di momenti religiosi e popolari, confermando la tradizione di Taurano come luogo di festa, cultura e aggregazione.