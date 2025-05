Baiano piange Carmine “o ciclista”: si è spento a 89 anni lo storico riparatore di biciclette del Mandamento

Baiano – Si è spento all’età di 89 anni Carmine Napolitano, conosciuto da tutti come Carmine ’O Ciclista, una figura storica del paese e del Mandamento.

Fin da quando era ragazzo, Carmine iniziò a lavorare nella bottega di un suo maestro, che poi emigrò in America. Fu lì che apprese l’arte di aggiustare biciclette, una passione che lo accompagnò per tutta la vita.

Negli anni ’60, Carmine fu assunto dalla fabbrica SNIA Viscosa a San Giovanni a Teduccio, ma anche nei suoi anni di lavoro in fabbrica, non smise mai di dedicarsi alla sua passione. Nei ritagli di tempo, infatti, continuava a riparare biciclette, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che avevano bisogno di un servizio preciso e veloce.

La sua piccola bottega, sempre aperta e accogliente, divenne un crocevia di persone, storie e generazioni. Carmine era sempre lì, pronto a rispondere al suono del campanello, anche nei giorni di festa o nelle ore più impensabili. Non diceva mai di no. La sua disponibilità, la gentilezza e l’umiltà lo hanno reso benvoluto da tutti: adulti, ragazzi e bambini. Con il suo spirito burlone e gioviale, riusciva sempre a strappare un sorriso, creando legami affettuosi con chiunque lo incontrasse.

Molti, oggi, ricordano con affetto quegli anni trascorsi nella sua bottega, tra chiacchiere, risate e piccoli aneddoti che testimoniavano la sua personalità vivace e la sua passione per il mestiere.

Con le mani segnate dal lavoro e il sorriso sempre pronto, Carmine sapeva aggiustare più di una bicicletta: con la sua presenza discreta e costante, ha saputo trasmettere valori autentici di laboriosità, dedizione e rispetto.

Oggi tutta la comunità lo ricorda con affetto e riconoscenza. A dargli l’ultimo saluto sono i familiari, profondamente commossi, insieme a tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato e amato.

Carmine Napolitano ci lascia, ma il suo ricordo resta vivo nel cuore di Baiano.